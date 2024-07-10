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Источник: Диего Коста переходит в "Краснодар"

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Центральный защитник "Сан-Паулу" Диего Коста перейдет в "Краснодар".
Фото: "Сан-Паулу"
Как сообщает источник, бразилец на следующей неделе прилетит в расположение краснодарского клуба и пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт.

Диего Коста с самого начала карьеры выступает за "Сан-Паулу", в составе которого провел 161 матч и забил 5 мячей. Контракт футболиста с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2028 года.

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3,5 млн евро.

Источник: Globo

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