Источник: Диего Коста переходит в "Краснодар"

Центральный защитник "Сан-Паулу" Диего Коста перейдет в " Краснодар ".

Фото: "Сан-Паулу"

Как сообщает источник, бразилец на следующей неделе прилетит в расположение краснодарского клуба и пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт.



Диего Коста с самого начала карьеры выступает за "Сан-Паулу", в составе которого провел 161 матч и забил 5 мячей. Контракт футболиста с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2028 года.



Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3,5 млн евро.



Источник: Globo