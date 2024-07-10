Как сообщает источник, "Краснодар" предложил за нападающего 7 млн евро.
Отметим, что контракт футболиста с "Янг Бойз" заключен до 30 июня 2026 года. В составе швейцарской команды Элиа провел 177 матчей, в которых отличился 42 мячами и 39 голевыми передачами. Ранее игрок выступал за клуб из Конго "Мазембе". Также Мешак Элиа является игроком национальной сборной Конго, за которую провел 46 игр и забил 9 голов.
Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 7,5 млн евро.
Источник: Africa Foot United
Источник: "Краснодар" хочет приобрести нападающего "Янг Бойз"
Форвард "Янг Бойз" Мешак Элиа попал в сферу интересов "Краснодара".
Фото: "Янг Бойз"