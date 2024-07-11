"Теоретически да, мы рассматриваем приобретение третьего вратаря, поскольку мы Илью Свинова отпустили в "Балтику". Но это не является самой горящей и приоритетной проблемой в клубе. Сейчас этому уделяется не так много внимания", - цитирует Малышева "Матч ТВ".
Ранее голкипер "Спартака" Илья Свинов присоединился к калининградской "Балтике" на правах свободного агента. Сообщалось, что красно-белые хотят подписать опытного голкипера - с клубом связывали Станислава Крицюка, который на данный момент находится без клуба.
По итогам сезона-2023/2024 московский "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 50 очков. Новым главным тренером команды был назначен Деян Станкович, ранее работавший в "Црвене Звезде" и "Ференцвароше".
Гендир "Спартака" Малышев: мы рассматриваем приобретение третьего вратаря, но это не является приоритетной проблемой
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев высказался о трансферной политике клуба.
Фото: ФК "Спартак"