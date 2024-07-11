"Способно ли "Динамо" стать чемпионом? Конечно, способно. Молодежь стала опытнее на год, а команда - сыграннее. Уже не с листа будут играть, а уже знают, что хочет Личка. Он знает игроков. Поэтому шансы есть. Как они ими воспользуются - это другая история", - цитирует Орещука "РБ Спорт".
По итогам сезона-2023/2024 московское "Динамо" заняло третье место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков в 30-ти встречах. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский "Зенит", набравший 57 очков в 30-ти матчах. В заключительном туре команда Марцела Лички на выезде уступила "Краснодару" со счётом 0:1, а подопечные Сергея Семака одержали домашнюю победу над "Ростовом" (2:1). В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 бело-голубые примут на своём поле воронежский "Факел".
Орещук: "Динамо" способно стать чемпионом России в новом сезоне
Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук считает, что бело-голубые могут стать чемпионами России в новом сезоне.
Фото: ФК "Динамо"