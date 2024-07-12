Несмотря на то, что в составе краснодарского клуба не будут играть три футболиста, которые сейчас выступают на Кубке Америки, атакующий потенциал у "быков" остался на уровне, считает Семак. Также он отметил присутствие в команде российского нападающего Фёдора Смолова.
"Это игрок, который может играть и одиночного нападающего, и второго форварда вместе с Кордобой. Он добавит команде вариативности. Игрок, который умеет забивать, - это серьезное усиление. Вся группа атаки "Краснодара" выглядит очень мощно. Это будет встреча двух самых сильных клубов. Играть против "Краснодара" всегда интересно", - сказал Семак.
Матч за Суперкубок Росси сезона 2024/25 между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится уже в эту субботу, 13 июля. Встреча пройдет на стадионе "Волгоград Арена". Отметим, что в составе "Краснодара" не сможет сыграть лучший бомбардир команды прошлого сезона колумбийский нападающий Джон Кордоба, а также Кевин Кастаньо и Лукас Оласа.
Напомним, в прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые в шестой раз подряд завоевали золотые медали. Петербуржцы также одержали победу в Кубке и Суперкубке России.
Источник: "Известия"
Семак - о матче за Суперкубок: вся группа атаки "Краснодара" выглядит очень мощно
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о "Краснодаре" перед очном матчем за Суперкубок России.
Фото: ФК "Зенит"