"Новости, которые мы заслужили. Странно, что такие новости выходят именно сейчас, правда? Раньше никто этого не замечал", - сказала жена футболиста.
Напомним, по информации Mash, сотрудники ГИБДД оштрафовали Александра Соболева за неправильную тонировку "Мерседеса", когда он катался по Воробьёвым горам.
Этим летом 27-летний форвард может перейти из "Спартака" в "Зенит". Как ранее писали в СМИ, стороны близки к соглашению по трансферу, сумма перехода может быть 10 миллионов евро. По последней информации клубы не могут договориться по окончательному ценнику. Как только этот вопрос будет разрешен, игрок вылетит в Санкт-Петербург для подписания контракта с сине-бело-голубыми, пишет пресса.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7,5 миллиона евро. Действующее трудовое соглашение 27-летнего форварда с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. В прошлом сезоне Соболев провел за красно-белых 34 матча, в которых отметился 10 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.
Источник: "Чемпионат"
Жена Соболева - о штрафе своему мужу за тонировку: раньше никто этого не замечал
Супруга нападающего "Спартака" Александра Соболева высказалась по поводу новостей в СМИ о том, что его мужа оштрафовали на неправильную тонировку.
Фото: ФК "Спартак"