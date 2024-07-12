"Я убежден: вне зависимости даже от текущих результатов, "Спартак" все равно самый популярный клуб страны. Как я это определил? Я в этом убежден, так как сам много лет болею за "Спартак", - сказал Малышев.
В прошедшем сезоне московский "Спартак" набрал 50 очков и занял пятое место в Российской Премьер-Лиги, отстав от чемпиона "Зенита" на семь баллов. В последний раз красно-белые выигрывали чемпионат в сезоне 2016/17, когда команду возглавлял итальянский тренер Массимо Каррера. До этого чемпионский титул спартаковцы завоёвывали в 2001 году под руководством российского специалиста Олега Романцева. В предстоящем сезоне главным тренером "Спартака" будет Деян Станкович. По словам Малышева, сербский тренер не приемлет место ниже второго.
Источник: "РБ Спорт"
Малышев: вне зависимости от текущих результатов, "Спартак" все равно самый популярный клуб России
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев объяснил, почему считает красно-белых всё ещё самым популярным клубом в России.
Фото: ФК "Спартак"