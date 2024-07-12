Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
17:30
СпартакНе начат
Нижний Новгород
18:00
ЖелезничарНе начат

Малышев: вне зависимости от текущих результатов, "Спартак" все равно самый популярный клуб России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев объяснил, почему считает красно-белых всё ещё самым популярным клубом в России.
Фото: ФК "Спартак"
"Я убежден: вне зависимости даже от текущих результатов, "Спартак" все равно самый популярный клуб страны. Как я это определил? Я в этом убежден, так как сам много лет болею за "Спартак", - сказал Малышев.

В прошедшем сезоне московский "Спартак" набрал 50 очков и занял пятое место в Российской Премьер-Лиги, отстав от чемпиона "Зенита" на семь баллов. В последний раз красно-белые выигрывали чемпионат в сезоне 2016/17, когда команду возглавлял итальянский тренер Массимо Каррера. До этого чемпионский титул спартаковцы завоёвывали в 2001 году под руководством российского специалиста Олега Романцева. В предстоящем сезоне главным тренером "Спартака" будет Деян Станкович. По словам Малышева, сербский тренер не приемлет место ниже второго.

Источник: "РБ Спорт"

Олег Малышев Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится