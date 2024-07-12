"Почему клуб ещё не нашел замену Смолову? Трансферы любят тишину. Тут нужно учитывать ещё и желание тренерского штаба, а также возможности клуба. Надо лишь ждать объявления о трансфере. Нападающий "Динамо" точно нужен. Нельзя идти в сезон с одним форвардом и рассчитывать на что-то", - цитирует Кобелева "Матч ТВ".
В летнее трансферное окно московское "Динамо" покинул Фёдор Смолов, присоединившийся к "Краснодару" на правах свободного агента. В прошлом сезоне Константин Тюкавин провёл за бело-голубых во всех турнирах 38 матчей и отметился 17-ю забитыми мячами и 10-ю результативными передачами. Нападающий был признан лучшим игроком российского чемпионата.
По итогам сезона-2023/2024 команда Марцела Лички заняла третье место в турнирной таблице РПЛ, отстав от чемпионского "Зенита" на одно очко. В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 бело-голубые примут на своём поле воронежский "Факел", а сегодня, 12-го июля, проведут товарищеский матч с московским "Спартаком".
Кобелев - о "Динамо": нельзя идти в сезон с одним форвардом и рассчитывать на что-то
Бывший тренер "Динамо" Андрей Кобелев считает, что бело-голубым будет тяжело играть с одним нападающим в составе.
Фото: ФК "Динамо"