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В "Спартаке" объяснили отсутствие Виллиана Жозе на матче с "Динамо"

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Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов высказался об отсутствии Виллиана Жозе на матче с "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
"Виллиан Жозе набирает форму", - цитирует Зеленова "СЭ".

Сегодня, 12-го июля, московский "Спартак" сыграет на выезде с "Динамо" в товарищеском матче на "ВТБ Арене". Место форварда в стартовом составе красно-белых занял Александр Соболев, а новичок команды Виллиан Жозе не попал в заявку команды. Ранее нападающий уже участвовал в товарищеском матче красно-белых против "Уфы".

Спартак Динамо Виллиан Жозе
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