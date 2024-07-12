"Видимо, Семаку необходим нападающий такого вида, как Соболев. Высокий, мощный, умеющий пробить. Наверное, из-за тактических схем нужен игрок такой вариации. У Соболева прекрасные условия в "Спартаке", но, возможно, хочется новый опыт. Такие игроки, как Соболев, навсегда потеряют любовь болельщиков "Спартака", - цитирует Нигматуллина Metaratings.
В завершившемся сезоне Александр Соболев провёл за московский "Спартак" во всех турнирах 34 матча и отметился десятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 7,5 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что Александр Соболев может перейти из "Спартака" в петербургский "Зенит" за 10-12 миллионов евро, сообщалось, что нападающий будет получать в Петербурге 2 миллиона евро в год.
В первом туре РПЛ московский "Спартак" сыграет на выезде с "Оренбургом", а сине-бело-голубые поедут в Самару к "Крыльям Советов".
Нигматуллин: такие игроки, как Соболев, навсегда потеряют любовь болельщиков "Спартака"
Экс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин высказался о нападающем "Спартака" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Спартак"