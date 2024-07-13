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Пономарёв: "Зенит" забьёт "Краснодару" два мяча в матче за Суперкубок России

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Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв спрогнозировал результата матча за Суперкубок России между "Зенитом" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар"
"Конечно, "Зенит" является фаворитом в этом матче. У них состав поинтереснее, покрепче и посильнее, чем у краснодарской команды. У "Зенита" есть хорошая оборона, а также приличное нападение. Думаю, они выиграют встречу. Мне кажется, зенитовцы забьют два мяча", - цитирует Пономарёва Betonmobile.

Сегодня, 13-го июля, состоится матч за Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром" - встреча начнётся в 20:30 по московскому времени на "Волгоград Арене". Напомним, что по итогам прошлого сезона команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз подряд, а "Краснодар" расположился на второй строчке с отставанием от сине-бело-голубых в одно очко. Также петербуржцы завоевали Кубок страны, одержав победу в Суперфинале турнира над калининградской "Балтикой" со счётом 2:1.

Владимир Пономарев Зенит Краснодар Суперкубок России
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