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Чернов: после ухода Джикии из "Спартака" Зобнин стал самым авторитетным игроком в команде

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Защитник "Спартака" Никита Чернов заявил, что лидером команды после ухода Георгия Джикии стал Роман Зобнин.
Фото: ФК "Спартак"
"Кто взял на себя бразды правления в коллективе после ухода Джикии? Видите, в матче с "Динамо" Зобнин был нашим капитаном. Это самый авторитетный человек в команде", - цитирует Чернова "Чемпионат".

Вчера, 12-го июля, московский "Спартак" уступил на выезде московскому "Динамо" в товарищеском матче со счётом 1:1 (4:5 - пен.). Напомним, что центральный защитник Георгий Джикия, который был капитаном красно-белых, покинул московский "Спартак" на правах свободного агента по окончании сезона-2023/2024. Сообщалось, что 30-летний игрок может перейти в турецкий клуб или махачкалинское "Динамо", которое вышло в РПЛ, заняв второе место в Первой лиге.

Спартак Никита Чернов Георгий Джикия
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