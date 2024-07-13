"Кто взял на себя бразды правления в коллективе после ухода Джикии? Видите, в матче с "Динамо" Зобнин был нашим капитаном. Это самый авторитетный человек в команде", - цитирует Чернова "Чемпионат".
Вчера, 12-го июля, московский "Спартак" уступил на выезде московскому "Динамо" в товарищеском матче со счётом 1:1 (4:5 - пен.). Напомним, что центральный защитник Георгий Джикия, который был капитаном красно-белых, покинул московский "Спартак" на правах свободного агента по окончании сезона-2023/2024. Сообщалось, что 30-летний игрок может перейти в турецкий клуб или махачкалинское "Динамо", которое вышло в РПЛ, заняв второе место в Первой лиге.
Чернов: после ухода Джикии из "Спартака" Зобнин стал самым авторитетным игроком в команде
Защитник "Спартака" Никита Чернов заявил, что лидером команды после ухода Георгия Джикии стал Роман Зобнин.
Фото: ФК "Спартак"