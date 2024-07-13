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Источник: Виллиан Жозе приехал в "Спартак" с лишним весом и не тренируется в общей группе

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Новичок "Спартака" Виллиан Жозе испытывает проблемы с лишним весом.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, форвард "Спартака" Виллиан Жозе приехал в Россию с лишним весом и из-за этого не тренируется в общей группе. Вероятно, по этой причине нападающий пропустил матч с "Динамо".

Виллиан Жозе перешёл в московский "Спартак" из испанского "Реал Бетиса" за 2 миллиона евро. В прошлом сезоне форвард провёл 43 матча и отметился 14-ю забитыми мячами и 6-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего бразильца в 5 миллионов евро, контракт нападающего с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

Вчера, 12-го июля, красно-белые уступили московскому "Динамо" в товарищеском матче (1:1, 4:5 - пен.). Виллиан Жозе отсутствовал в заявке команды.

Источник: Legalbet.

Спартак Виллиан Жозе
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