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Аршавин: в Суперкубке России буду болеть за ничью 2:2 и победу "Зенита" по пенальти - мне так хочется

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Экс-игрок сборной России высказался о своих ожиданиях от матча за Суперкубок России между "Зенитом" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"
"Понятно, что "Краснодар" подходит к этой игре не в оптимальном составе. С другой стороны: это первая игра сезона, тот же "Зенит" и "Краснодар" только вкатываются. Голы будут с обеих сторон. Понятно, что я буду за "Зенит", но болел бы за ничью 2:2 и победу "Зенита" по пенальти. Мне так хочется", - цитирует Аршавина "Чемпионат".

Сегодня, 13-го июля, пройдёт матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Краснодаром" - встреча состоится на "Волгоград Арене" в 20:30 по московскому времени. По итогам сезона-2023/2024 сине-бело-голубые стали чемпионами страны в шестой раз кряду, также команде Сергея Семака удалось завоевать Кубок России - в Суперфинале турнира петербуржцы одержали победу над калининградской "Балтикой" со счётом 2:1.

Команда Мурада Мусаева расположилась на второй строчке и отстала от "Зенита" в турнирной таблице российского чемпионата на одно очко. В первом туре РПЛ "быки" сыграют на выезде с "Ахматом", а петербургский "Зенит" отправится на выезд к самарским "Крыльям Советов".

Андрей Аршавин Суперкубок России Зенит Краснодар
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