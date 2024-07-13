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Бабаев - о возможном переходе Миранчука в ЦСКА: как я понял, он рассматривает только европейские варианты

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Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев оценил вероятность перехода экс-полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука в команду.
Фото: ФК "Локомотив"
"Антон Миранчук, безусловно, очень сильный футболист, но эта кандидатура не обсуждалась. Тем более что с Вадимом Шпиневым много общались в рамках перехода Рифата Жемалетдинова. Во-первых, насколько я понял, Антон рассматривает только европейские варианты, а во-вторых, повторюсь, по этой кандидатуре мы переговоров не вели", - заявил Бабаев.

В летнее трансферное окно состав московского "Локомотива", среди прочих, на правах свободных агентов покинули полузащитники Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов. Напомним, агентом обоих игроков является Вадим Шпинев. Жемалетдинов отправился на тренировочные сборы вместе с ЦСКА и убедил руководство клуба подписать с ним пооноценный контракт.

Антон Миранчук, в свою очередь, все еще находится в статусе свободного агента. Интерес к нему приписывают греческому ПАОКу и санкт-петербургскому "Зениту".

Источник: "РБ Спорт"

Роман Бабаев ЦСКА Антон Миранчук Рифат Жемалетдинов Российские трансферы Вадим Шпинев
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