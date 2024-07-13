"Зенит" будет фаворитом, потому что он сильнее всех, и я думаю, что он победит. Счет не будет очень крупным, "Зенит" выиграет со счетом 1:0 или 2:1. Тем более Мурад Мусаев, что бы ни говорили, это тренер без большого опыта. Поэтому "Краснодар" вряд ли в этом сезоне будет претендовать на тройку в РПЛ", - цитирует Наумова "Чемпионат".
Сегодня, 13-го июля, петербургский "Зенит" сыграет с "Краснодаром" в матче за Суперкубок России - встреча состоится в 20:30 по московскому времени на "Волгоград Арене". По итогам прошлого сезона команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз кряду, а также завоевала Кубок страны, одержав победу в Суперфинале турнира над калининградской "Балтикой" со счётом 2:1.
"Краснодар" расположился на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстал от чемпионского "Зенита" на одно очко. В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 сине-бело-голубые сыграют на выезде с "Крыльями Советов", а "быки" отправятся на выезд к грозненскому "Ахмату".
Напомним, что в марте руководство "быков" отправило в отставку с поста главного тренера Владимира Ивича после серии из трёх матчей без побед. На место сербского специалиста был назначен Мурад Мусаев, который работал в клубе с 2018 по 2021 год.
Наумов: "Зенит" будет фаворитом в матче с "Краснодаром", потому что он сильнее всех
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о предстоящем матче за Суперкубок России.
Фото: ФК "Краснодар"