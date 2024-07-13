"Ожидаю, что в предстоящем сезоне "Краснодар" составит конкуренцию "Зениту". Жду затяжной борьбы. Я видел две игры "Краснодара" в межсезонье, и у меня есть удовлетворение от увиденного. "Краснодар" становится более стабильным, чем в прошлом сезоне. Всё-таки на качество игры и результаты повлиял приход нового тренера. Сейчас же время прошло, есть понимание направления. Да и сам Мусаев уже лучше знает возможности футболистов. Это должно сыграть положительную роль", - заявил Игнатьев.
Санкт-петербургский "Зенит" завоевал чемпионский титул в сезоне 2023/24, набрав 57 очков в 30-ти матчах. "Краснодар" занял 2-е место в итоговой таблице РПЛ с 56-ю очками в активе. Данное чемпионство стало для сине-бело-голубых 6-м подряд. Российский специалист Мурад Мусаев работает в качестве главного тренера "Краснодара" с марта 2024-го года.
13-го июля 2024-го года определится обладатель Суперкубка России-2024. В первом официальном матче российского сезона в Воронеже встретятся "Зенит" и "Краснодар". Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
Источник: LegalBet
Игнатьев: "Краснодар" составит конкуренцию "Зениту" в новом сезоне. Жду затяжной борьбы
Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев оценил шансы "Краснодара" на то, чтобы прервать чемпионскую гегемонию "Зенита" в новом сезоне.
Фото: официальный сайт "Краснодара"