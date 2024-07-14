- Мы увидели явное превосходство "Зенита", тут даже не может быть двух мнений. Играли две команды разного уровня. Состав "Зенита" гораздо сильнее состава "Краснодара"? Причём тут состав? Я просто сужу по игре. "Зенит" тотально доминировал, забил три гола и уже в первом тайме обеспечил себе достаточно комфортный результат. Да, во второй половине встречи "Краснодар" создавал моменты, но разницу в три мяча отыграть очень сложно. Во втором тайме "Зенит" уже играл по результату, - передаёт слова Газзаева Metaratings.ru.
Матч за Суперкубок России-2024 между обладателем чемпионского звания и Кубка России "Зенитом" и серебряным призёром Российской премьер-лиги "Краснодаром" прошёл 13 июля в Волгограде и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 4:2. К перерыву петербуржцы выигрывали со счётом 3:0, во втором тайме "быкам" удалось немного сократить отставание.
В составе "Зенита" дублем отметился дебютировавший за сине-бело-голубых атакующий полузащитник Максим Глушенков, на счету которого также предголевая передача. За "Краснодар" забитый гол и результативный пас оформил атакующий хавбек Никита Кривцов.
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Газзаев: с "Краснодаром" "Зенит" тотально доминировал, играли две команды разного уровня
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал итоги матча за Суперкубок России "Зенит" - "Краснодар" (4:2).
Фото: "Спорт-Экспресс"