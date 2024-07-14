- Является ли то, что мы увидели в матче за Суперкубок от "Краснодара" проекцией того, что будем видеть весь сезон? Нет. Вернётся Кордоба, если не продадут, состав в целом хороший, ещё кого-то купят. Я вчера в конце первого тайма даже в шутку сказал: а где Ивич? Не вернуть ли его? Посмотрите, что происходит с "Краснодаром": два трофея, которые шли к ним в руки, упустили! - приводит слова Мостового Metaratings.ru.
В матче за Суперкубок России-2024 13 июля занявший второе место в Российской премьер-лиге сезона-2023/2024 "Краснодар" уступил чемпиону и обладателю Кубка страны петербургскому "Зениту" со счётом 2:4. Ранее, в мае 2024 года, в заключительном 30 туре РПЛ "быки" претендовали на чемпионство и одержали необходимую им победу над московским "Динамо" (1:0), но не дождались также необходимой осечки от "Зенита".
В марте 2024 года произошла перестановка на посту главного тренера "Краснодара" - серба Владимира Ивича сменил в этой должности Мурад Мусаев.
Мостовой: а где Ивич, не вернуть ли его? "Краснодар" упустил два трофея, которые шли в руки
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал итоги матча за Суперкубок России "Зенит" - "Краснодар" (4:2).
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