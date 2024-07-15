- Если все будет нормально, на неделе закроем одну или даже две позиции. На бумаге вроде все есть, но переговоры и нюансы занимают много времени. Думаю, к началу чемпионата один новичок будет точно. Возможно, даже два. Это иностранцы? Да.
По итогам сезона 2023/2024 махачкалинское "Динамо" финишировало на второй строчке в турнирной таблице Первой лиге и напрямую получило путевку в РПЛ.
В первом туре стартующего в ближайшие выходные чемпионата России махачкалинцы сыграют в гостях против подмосковных "Химок". Поединок состоится в субботу, 21 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.
Источник: "РБ Спорт"
Гендиректор махачкалинского "Динамо": к началу чемпионата один новичок будет точно. Возможно, даже два
Генеральный директор "Динамо" Махачкала Шамиль Газизов рассказал о трансферных планах клуба.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала