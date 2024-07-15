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Гендиректор махачкалинского "Динамо": к началу чемпионата один новичок будет точно. Возможно, даже два

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Генеральный директор "Динамо" Махачкала Шамиль Газизов рассказал о трансферных планах клуба.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
- Если все будет нормально, на неделе закроем одну или даже две позиции. На бумаге вроде все есть, но переговоры и нюансы занимают много времени. Думаю, к началу чемпионата один новичок будет точно. Возможно, даже два. Это иностранцы? Да.

По итогам сезона 2023/2024 махачкалинское "Динамо" финишировало на второй строчке в турнирной таблице Первой лиге и напрямую получило путевку в РПЛ.

В первом туре стартующего в ближайшие выходные чемпионата России махачкалинцы сыграют в гостях против подмосковных "Химок". Поединок состоится в субботу, 21 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.

Источник: "РБ Спорт"

Шамиль Газизов Динамо Мх Российские трансферы
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