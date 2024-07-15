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Новичок ЦСКА Койта: не терпится дебютировать по-настоящему, в чемпионате России

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Форвард Секу Койта прокомментировал свой дебют за московский ЦСКА в товарищеском матче.
Фото: ПФК ЦСКА
- Очень рад, что сыграл за ЦСКА в первый раз, пусть это и не была официальная игра. Теперь мне не терпится дебютировать по-настоящему, уже в чемпионате России. Хотелось бы забить здесь много голов и принести команде пользу.

Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с нападающим Секу Койта в прошлый понедельник, 8 июля. В субботу, 13 числа, 24-летний малиец вышел на замену и провел на поле 15 минут в товарищеском матче против грозненского "Ахмата" (2:2).

Последней командой в карьере форварда был австрийский "Ред Булл Зальцбург", за который он сыграл 106 матчей и записал на свой счет 43+23 по системе гол плюс пас.

Источник: Bobsoccer

ЦСКА Секу Койта
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