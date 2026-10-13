Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак Кострома
1 - 0 1 0
ЧелябинскЗавершен
Локомотив
1 - 1 (П 1 - 3) 1 113
АкронЗавершен
Краснодар
0 - 2 0 2
ФакелЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Сабах
2 - 0 2 0
СлавияЗавершен
Ланс
0 - 2 0 2
Спортинг ЛиссабонЗавершен
Галатасарай
1 - 4 1 4
БарселонаЗавершен
Интер
3 - 4 3 4
БрюггеЗавершен
Арсенал
3 - 0 3 0
ЛилльЗавершен
Атлетико
2 - 0 2 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен
РБ Лейпциг
1 - 0 1 0
ПСВЗавершен
Викинг
3 - 3 3 3
БаварияЗавершен
Вильярреал
3 - 1 3 1
НаполиЗавершен

Вратарь "Краснодара" Агкацев: проигрывать Воронежу - непозволительно для нас

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев высказался после кубкового матча с "Факелом".
Фото: ФК "Краснодар"
- Как поддерживаете друг друга в раздевалке?

- Согласен, что не самый лучший отрезок у нас. Пять матчей подряд не побеждаем. Джон и я - капитан и вице-капитан должны в первую очередь извиниться перед болельщиками за игру. За результат. Проигрывать Воронежу - непозволительно для нас. Вижу выход только один - работать ещё больше. Другого выхода нет, - сказал вратарь.

Поединок прошёл во вторник и завершился победой воронежцев со счётом 2:0.

Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится