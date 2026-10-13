Вратарь "Краснодара" Агкацев: проигрывать Воронежу - непозволительно для нас

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев высказался после кубкового матча с "Факелом".

Фото: ФК "Краснодар"

- Как поддерживаете друг друга в раздевалке?



- Согласен, что не самый лучший отрезок у нас. Пять матчей подряд не побеждаем. Джон и я - капитан и вице-капитан должны в первую очередь извиниться перед болельщиками за игру. За результат. Проигрывать Воронежу - непозволительно для нас. Вижу выход только один - работать ещё больше. Другого выхода нет, - сказал вратарь.



Поединок прошёл во вторник и завершился победой воронежцев со счётом 2:0.



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Факел