Аналитический портал WhoScored поставил российскому полузащитнику 7,0.
Батраков открыл счёт на 28-й минуте встречи, забив единственный мяч стамбульской команды. На 58-й минуте россиянин был заменён. "Галатасарай" в итоге уступил со счётом 1:4.
21-летний полузащитник перешёл в турецкий клуб из "Локомотива" 20 августа. Сумма трансфера составила 25 млн евро.
Батраков получил оценку за матч с "Барселоной"
Алексей Батраков получил лучшую оценку среди игроков "Галатасарая" за матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов с "Барселоной".
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