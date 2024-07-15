- У Валерия Георгиевича в прошлом сезоне было много хороших моментов. Были спады, которые не позволили им до конца бороться за тройку. В этом году, возможно, смогут. У "Ростова" полностью изменилась вратарская позиция. Мне интересно посмотреть, как ребята смогут играть, чтобы не было таких ошибок, как в последнем туре, чтобы выдавали успешный результат, - передаёт слова Нигматуллина Metaratings.ru.
"Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина в сезоне-2023/2024 занял седьмое место в Российской премьер-лиге, набрав 43 очка в 30 матчах. В весенней части сезона жёлто-синие набрали 22 очка в 12 матчах чемпионата России, одержав победы над будущими обладателями медалей национального первенства "Краснодаром" (2:1 дома) и московским "Динамо" (4:1 на выезде).
В ходе летнего межсезонья 20224 года в "Ростове" полностью сменилась вратарская бригада: вместо покинувших клуб Сергея Песьякова (в "Крылья Советов") и Никиты Медведева (в "Пари НН") дончане подписали 26-летнего голкипера "Истиклола" и сборной Таджикистана Рустама Ятимова и 30-летнего боснийского вратаря "Ботева" из болгарского Пловдива Хидаета Ханкича.
Руслан Нигматуллин: в этом году, возможно, "Ростов" сможет бороться за тройку
Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин высказался о перспективах "Ростова" под руководством главного тренера Валерия Карпина в сезоне-2024/2025.
Фото: ФК "Ростов"