- "Зенит" доминирует и везде побеждает? Ну так получается - выигрываем, слава богу. Где я окажусь в будущем? Это уже не ко мне вопрос, к агенту с этим лучше обратиться. Я работаю, - передаёт слова Алипа "РБ Спорт".
"Зенит" из Санкт-Петербурга неизменно становился чемпионом России на протяжении шести последних сезонов. В предыдущем сезоне-2023/2024 сине-бело-голубые завоевали все три отечественных трофея, при этом в чемпионате петербуржцы смогли финишировать первыми благодаря осечке конкурентов в 30 туре РПЛ.
Первый трофей нового сезона-2024/2025 - Суперкубок России-2024 - также остался за "Зенитом", переигравшим "Краснодар" со счётом 4:2.
Алип - о причинах гегемонии "Зенита": ну так получается
Центральный защитник "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алип ответил на вопрос о гегемонии сине-бело-голубых в российском футболе.
Фото: РИА Новости