"Я верю в наше чемпионство. Если бы было иначе, я бы сюда не перешел", - цитирует слова Козлова Sport24.
Напомним, что Данила Козлов перешел в "Краснодар" 27 июня 2024 года, подписав контракт с клубом на пять лет.
В прошлом сезоне футболист выступал в составе калининградской "Балтики", за которую провел 15 матчей, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1,8 млн евро.
Козлов - о переходе в "Краснодар": я верю в наше чемпионство
Новоиспеченный игрок "Краснодара" Данила Козлов высказался о шансах "горожан" в чемпионате России-24/25.
Фото: ФК "Краснодар"