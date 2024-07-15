Матчи Скрыть

Козлов - о переходе в "Краснодар": я верю в наше чемпионство

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Новоиспеченный игрок "Краснодара" Данила Козлов высказался о шансах "горожан" в чемпионате России-24/25.
Фото: ФК "Краснодар"
"Я верю в наше чемпионство. Если бы было иначе, я бы сюда не перешел", - цитирует слова Козлова Sport24.

Напомним, что Данила Козлов перешел в "Краснодар" 27 июня 2024 года, подписав контракт с клубом на пять лет.

В прошлом сезоне футболист выступал в составе калининградской "Балтики", за которую провел 15 матчей, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1,8 млн евро.

Краснодар Балтика Российские трансферы Данила Козлов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится