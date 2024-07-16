"Что касается "Зенита", то они движутся в правильном направлении. Это проблема остальных команд, почему они не могут составить конкуренцию. Значит, надо делать изменения во всём. Не только в тренерском цеху, а во всём. Те люди, которые причастны к футболу, должны выполнять свою работу более квалифицированно", - сказал Сёмин.
Петербургский "Зенит" в последние шесть сезонов становится чемпионом России. В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые завоевали золотые медали в последнем 30-м туре. На финише сезона команда Сергея Семака теряла очки и позволила московскому "Динамо" себя обойти. Однако динамовцы не смогли воспользоваться шансом и в итоге довольствовались бронзовыми медалями, серебро досталось "Краснодару". Напомним, разница в набранных очках в итоговой турнирной таблице между чемпионом "Зенитом" и вторым, третьим местами составила всего один балл.
Источник: "Чемпионат"
Сёмин: "Зенит" движется в правильном направлении. Это проблема остальных клубов, почему не могут составить конкуренцию
Российский тренер Юрий Сёмин высказался по поводу уровня конкуренции в Российской Премьер-Лиге.
Фото: РИА Новости