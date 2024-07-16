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Мостовой - о возможном переходе Илича в "Зенит": кто-то хорошо покушает на этой сделке

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе полузащитника "Торино" Ивана Илича в "Зенит".
Фото: GETTY IMAGES
"С точки зрения уровня Илич — хороший футболист, но сумма за его трансфер — ненормально для нашего чемпионата. Это не нападающий, не Халк, который забьёт 20 мячей, а полузащитник в центр поля. Кто-то хорошо покушает на этой сделке", - цитирует Мостового "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник итальянского "Торино" Иван Илич перейдёт в петербургский "Зенит" за 20-25 миллионов евро. Сообщалось, что игрок будет зарабатывать в России около 3,5 миллионов евро в год.

В завершившемся сезоне Иван Илич провёл за итальянский "Торино" во всех турнирах 33 матча и отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего серба в 18 миллионов евро, контракт полузащитника с туринским клубом рассчитан до лета 2027 года.

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