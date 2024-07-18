"Дзюба без клуба? Он мог бы помочь любой команде РПЛ. Артем хорошо играл в "Локомотиве", надежно выглядел в атаке. Может, у агентов не получается найти ему клуб или средние команды не в состоянии удовлетворить финансовые потребности футболиста. Считаю, Дзюба не хуже любого нападающего в России. Он мог бы играть в "Спартаке" и усилил бы команду", - сказал Тарханов.
Последние полтора сезона Дзюба провел в московском "Локомотиве", куда он перешел после выступлений в чемпионате Турции за клуб "Адана Демирспор". В конце прошедшего сезона Артем покинул "железнодорожников", он сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал столько же голевых пасов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро. В настоящее время 35-летний форвард пребывает в статусе свободного агента и за несколько дней до начала российского чемпионата пока остается без клуба. Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует уже в эту субботу, 20 июля.
Источник: "РБ Спорт"
Тарханов: Дзюба не хуже любого нападающего в России. Он мог бы играть в "Спартаке"
Российский тренер Александр Тарханов высказался по поводу продолжения карьеры нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"