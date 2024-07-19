"С Георгием Джикией не начали общение, всё на том же уровне. Я думаю, что это недосягаемая ситуация. По Артёму Дзюбе, думаю, что так же. У нас есть желание, но нет возможности подписать с ними контракты", - сказал Газизов.
Артем Дзюба и Георгий Джикия оказались на рынке свободных агентов после того, как их контракты со своими клубами истекли. В прошедшем сезоне Дзюба защищал цвета "Локомотива", в 26 сыгранных матчах 35-летний форвард забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи. Центральный защитник Джикия с 2017 года играл за московский "Спартак", на его счету 215 матчей и пять забитых мячей.
Ранее своим мнением о продолжении карьеры Дзюбы и Джикии высказал Андрей Аршавин. Бывший футболист лондонского "Арсенала" отметил, что будущее игроков привязано к денежному вопросу.
Источник: ТАСС
В "Динамо" из Махачкалы рассказали, почему клуб не может пригласить Дзюбу и Джикию
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов оценил шансы подписать нападающего Артема Дзюбу и защитника Георгия Джикию.
Фото: "Спорт-Экспресс"