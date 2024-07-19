"Чего жду от матча с ЦСКА? Я думаю, будет борьба. Первые десять минут команды будут присматриваться друг к другу. Надеюсь, мы покажем свой футбол. Точнее, навяжем его. Плюс родные стены. Мы обязаны брать очки с топ-клубом", - сказал Щетинин.
Встреча "Ростова" и ЦСКА состоится 20 июля на стадионе "Ростов Арена", стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. В прошедшем сезоне в Ростове клубы выдали результативную ничью 3:3, в Москве "армейцы" одержали победу по счетом 2:0.
В новом сезоне главным тренером армейской команды будет сербский специалист Марко Николич, он сменил на этом посту Владимира Федотова. В прошедшем розыгрыше РПЛ ЦСКА по итогам 30 туров занял шестое место, набрав 48 очков.
Источник: "РБ Спорт"
Полузащитник "Ростова" Щетинин: мы обязаны брать очки с ЦСКА
Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Ростов"