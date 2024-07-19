"Соболев - один из вариантов фактурного нападающего. Когда он мотивирован, то Соболев способен приносить пользу. Мне кажется, что в "Спартаке" он уже изжил себя", - цитирует Корнеева Metaratings
Александр Соболев выступает за "Спартак" с января 2020-го года. За трансфер нападающего красно-белые заплатили самарским "Крыльям Советов" 4.5 миллиона евро. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Соболеву со стороны "Зенита", Сообщалось, что сине-бело-голубые планируют осуществить трансфер Соболева в текущее трансферное окно.
Сделка, однако, не состоялась. По данным источников, клубы не смогли договориться о стоимости трансфера. Действующий контракт Соболева со "Спартаком" рассчитан до лета 2026-го года.
Корнеев: мне кажется, Соболев уже изжил себя в "Спартаке"
Экс-спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев высказался о качествах форварда "Спартака" Александра Соболева.
Фото: "Чемпионат"