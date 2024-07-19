"Безусловно, Клаудиньо и Вендел - ключевые игроки "Зенита", от них многое зависит в построении игры. Особенно от Вендела. Но петербуржцы готовы к уходу этих футболистов. У них есть, кем заменить бразильцев. Думаю, "Зенит" не станет слабее, если Вендел и Клаудиньо уйдут. Уже есть игроки, которые смогут занять их место. Тем более клуб заработает, сделает новые трансферы", - заявил Смородская.
Бразильский хавбек "Зенита" Вендел близок к переходу в турецкий "Галатасарай". Как сообщают СМИ, стороны уже договорились о переходе за сумму 16 миллионов евро. Другой бразильский полузащитник "Зенита" Клаудиньо близок к переходу во "Фламенго". Сообщается, что сам игрок заинтересован в возвращении на родину, а клубы в данный момент согласовывают детали сделки.
13-го июля 2024-го года "Зенит" завоевал Суперкубок России в первом официальном матче сезона 2024/25. Сине-бело-голубые одержали победу над "Краснодаром" (4:2). Вендел провел на поле 75 минут и поучаствовал в 3-х голах своей команды (1+2 по системе гол+пас). Клаудиньо тоже вышел на поле с первых минут и был заменен на 61-й минуте.
Источник: "РБ Спорт"
Смородская: "Зенит" не станет слабее от ухода Вендела и Клаудиньо. Уже есть игроки, которые могут их заменить
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о возможном уходе из "Зенита" бразильцев Вендела и Клаудиньо.
Фото: "Чемпионат"