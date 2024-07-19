"Предложения от ЦСКА по Глебову не было, как и никаких контактов. Если поступит достойное предложение для клуба и игрока, то, конечно, его мы будем обсуждать", - цитирует Рыскина "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что московский ЦСКА заинтересован в трансфере полузащитника "Ростова" Данила Глебова. В завершившемся сезоне Глебов провёл за южан во всех турнирах 39 матчей и отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Завтра, 20-го июля, команда Валерия Карпина сыграет с московским ЦСКА на своём поле в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
В "Ростове" опровергли, что ЦСКА делал предложение по полузащитнику Данилу Глебову
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин заявил, что ЦСКА не обращался в клуб с предложением по Данилу Глебову.
Фото: РПЛ