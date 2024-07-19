"В прошлом сезоне "Ростов" отрезками играл здорово. Особенно на домашнем стадионе. Но команде часто не хватало сил, чтобы играть в интенсивный футбол на протяжении всего матча. Думаю, Карпин с "Ростовом" может претендовать на медали в новом сезоне", - цитирует Колоскова "РБ Спорт".
По итогам сезона-2023/2024 "Ростов" занял седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 43 очка. Южане вылетели из Кубка России, уступив в полуфинале Пути регионов калининградской "Балтике" со счётом 0:1.
Завтра, 20-го июля, южане примут на своём поле московский ЦСКА в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Команда Валерия Карпина сыграет в одной группе Кубка страны с "Локомотивом", "Оренбургом" и подмосковными "Химками".
Колосков: Карпин с "Ростовом" может претендовать на медали в новом сезоне
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что "Ростов" может претендовать на золотые медали в РПЛ.
Фото: РФС