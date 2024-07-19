"Это ослабит "Зенит"! Там очень большая конкуренция. "Спартаку" Александр пригодится. Я не знаю, на что он обижается, нужно доказывать, что он сильнее. Надо выходить и забивать голы", - цитирует Шмарова Metaratings.
Этим летом СМИ сообщили о том, что между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" ведутся переговоры о трансфере нападающего красно-белых Александра Соболева. Сумма компенсации за форварда может составить 12 млн евро. Согласно данным, представленным на интернет-портале Transfermarket, рыночная стоимость 27-летнего форварда составляет 7,5 млн евро. Его контракт с москвичами рассчитан до конца сезона-2025/26.
Экс-игрок "Спартака" Шмаров - об уходе Соболева: это ослабит "Зенит"
Экс-футболист московских ЦСКА и "Спартака" Валерий Шмаров прокомментировал возможный переход нападающего красно-белых Александра Соболева в петербургский "Зенит".
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