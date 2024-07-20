– Я не могу сказать, что ребята не хотели. Все показали максимум в этой игре на данный момент. У нас было четыре момента. Но отчасти соглашусь, мне бы хотелось немного поднять уровень агрессии в игре нашей команды.
Напомним, по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги подопечные Марцела Лички набрали 56 очков. Динамовцы заняли третье место в турнирной таблице. При этом за тур до окончания чемпионата бело-голубые шли первыми. Однако поражение от “Краснодара” в 30-м туре чемпионата страны лишило столичный клуб чемпионства.
Источник: “СЭ”
Личка: “Динамо” не хватило агрессии в решающем матче с “Краснодаром”? Отчасти соглашусь
Главный тренер “Динамо” Марцел Личка считает, что бело-голубым не хватило агрессии в решающем матче с “Краснодаром” в прошлом сезоне РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"