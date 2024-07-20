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Агент Обухова: если будет интересное предложение даже из первой лиги, то почему бы и нет

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Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего Владимира Обухова, высказался о будущем игрока.
Фото: ФК "Оренбург"
"Махачкалинское "Динамо"? На нас никто из "Динамо" не выходил. Мы смотрим разные варианты, все может быть. Если будет интересное предложение даже из первой лиги, то почему бы и нет", - цитирует Пушкина "РБ Спорт".

В завершившемся сезоне Владимир Обухов провёл за "Оренбург" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счёт пять забитых мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего форварда в 300 тысяч евро, на данный момент игрок является свободным агентом. Ранее нападающий выступал за московский "Спартак", "Сочи", "Ростов", "Мордовию", "Тамбов" и "Кубань".

Оренбуржцы сыграют с московским "Спартаком" на своём поле в первом туре Российской Премьер-Лиги.

Владимир Обухов Российские трансферы Оренбург
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