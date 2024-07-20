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Николич: cправедливый исход. ЦСКА нужно время, чтобы сыграться

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Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги после ничьи в матче 1-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0).
Фото: РИА Новости
- Справедливый исход. Конечно, мы ожидали большего, но игра получилось тяжелой. Сейчас жара, тяжело играть. Было видно, что все отдавали силы. Нам нужно время, чтобы сыграться, в команде много новых игроков, которых не было еще в прошлом сезоне.

Московский ЦСКА в гостях сыграл вничью с "Ростовом" в матче первого тура российской Премьер-лиги. Команды не сумели отличиться забитыми мячами, встреча завершилась со счетом 0:0.

Напомним, Марко Николич был назначен главным тренером столичных "армейцев" нынешним летом. Специалист сменил на этом посту Владимира Федотова, который руководил командой с июня 2022 года.

Источник: "Матч ТВ"

Марко Николич ЦСКА Ростов
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