- Справедливый исход. Конечно, мы ожидали большего, но игра получилось тяжелой. Сейчас жара, тяжело играть. Было видно, что все отдавали силы. Нам нужно время, чтобы сыграться, в команде много новых игроков, которых не было еще в прошлом сезоне.
Московский ЦСКА в гостях сыграл вничью с "Ростовом" в матче первого тура российской Премьер-лиги. Команды не сумели отличиться забитыми мячами, встреча завершилась со счетом 0:0.
Напомним, Марко Николич был назначен главным тренером столичных "армейцев" нынешним летом. Специалист сменил на этом посту Владимира Федотова, который руководил командой с июня 2022 года.
Источник: "Матч ТВ"
Николич: cправедливый исход. ЦСКА нужно время, чтобы сыграться
Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги после ничьи в матче 1-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0).
Фото: РИА Новости