"Восстановление Фернандеса займет до четырех недель со дня получения травмы. То есть возвращение Роберто будет либо к "Зениту", либо к кубковой игре с махачкалинским "Динамо", - цитирует слова Родионова "Матч ТВ".
Напомним, что футболист получил травму в товарищеском матче против московского "Спартака" (1:1, 5:4 по пенальти). Встреча против петербургского "Зенита" состоится 10 августа, против махачкалинского "Динамо" - 14-го.
Роберто Фернандес перешел в "Динамо" из "Гуарани Асуньон" 26 июля 2022 года, подписав контракт на 5 лет. В составе бело-голубых он провел 59 матчей, в которых отличился 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Игрок "Динамо" Роберто Фернандес может восстановиться к матчу с "Зенитом"
Главный врач "Динамо" Александр Родионов поделился информацией о примерных сроках восстановления защитника московского "Динамо" Роберто Фернандеса.
Фото: ФК "Динамо"