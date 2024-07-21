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Игрок "Зенита" Мостовой - о победе над "Крыльями": счёт по игре, мы хорошо реализовали свои моменты

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Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой прокомментировал победу своей командой над "Крыльями Советов" (4:0) в первом туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Я думаю, что счёт по игре. Мы хорошо реализовали свои моменты. Чем-то похоже на матч с "Краснодаром". Во втором тайме с "Краснодаром" мы неудачно вышли и начали тайм. Были ошибки. Здесь мы поговорили после первого тайма, что не надо таких ошибок совершать, и спокойно довели игру до конца", - сказал Мостовой.

В минувшую субботу петербургский "Зенит" в гостях обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 4:0. В составе сине-бело-голубых дублем отличился новичок команды Максим Глушенков, которому дважды ассистировал бразилец Вендел. Еще два гола на свой счет записали Матео Кассьерра и Педро. Андрей Мостовой вышел с первых минут и был заменен на 75-й минуте. Напомним, "Зенит" в пятый раз подряд стал обладателем Суперкубка России, одержав победу над "Краснодаром" (4:1). В этой игре Глушенков также забил два гола с результативных пасов Вендела.

Во втором туре петербургский клуб встретится с казанским "Рубином", матч пройдет 27 июля на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани.

Источник: "Чемпионат"

Андрей Мостовой Зенит Крылья Советов
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