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Мусаев: всем сложно играть в Грозном. Нужно проявить характер, чтобы увезти отсюда очки

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Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал гостевую ничью с "Ахматом" в матче 1-го тура РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"
"В первом тайме мы совершили много простых ошибок, сами себе усложняли жизнь. "Ахмат" — хорошая команда. Всем сложно играть в Грозном, нужно проявить характер, чтобы увезти отсюда очки", - цитирует Мусаева "Матч ТВ".

Сегодня, 21 июля, состоялся матч 1-го тура российской Премьер-лиги, в котором встречались "Ахмат" и "Краснодар". Игра проходила в Грозном и завершилась вничью со счетом 1:1. На гол полузащитника Никиты Кривцова хозяева поля ответили точным ударом хавбека Владислава Камилова. В следующем туре чемпионата России команда Мурада Мусаева сыграет дома против махачкалинского "Динамо".

Мурад Мусаев Краснодар Ахмат
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