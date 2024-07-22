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Агент полузащитника "Динамо" Фомина высказался о будущем своего клиента

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Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Даниила Фомина, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"
"Будущее Фомина? Пока новостей нет. На данный момент он игрок "Динамо", - цитирует агента "РБ Спорт".

В прошлом сезоне Даниил Фомин провёл за московское "Динамо" во всех турнирах 34 матча и отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт полузащитника с бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года. Ранее агент игрока заявил, что к Фомину проявляют интерес европейские клубы.

Динамо Даниил Фомин
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