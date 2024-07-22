"Все называют "Зенит" чемпионом? Пусть говорят что угодно, посмотрим. Через тур играем с ними, поэтому давайте загадывать не будем. Будем готовиться", - цитирует Глебова "РБ Спорт".
В 1-м туре РПЛ петербургский "Зенит" на выезде одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счётом 4:0, забитыми мячами отличились: Максим Глушенков (дубль), Матео Кассьерра и Педро. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет на выезде с казанским "Рубином". По итогам сезона-2023/2024 сине-бело-голубые стали чемпионом России в шестой раз кряду, а также завоевали Кубок страны, обыграв в Суперфинале турнира "Балтику" со счётом 2:1.
Полузащитник "Ростова" Глебов: все называют "Зенит" чемпионом? Пусть говорят что угодно, посмотрим
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов заявил, что петербургский "Зенит" рано называть чемпионом.
Фото: ФК "Ростов"