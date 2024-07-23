"По решению клуба Александр Соболев отстранен от тренировок с первой командой", - приводит слова Амарала Sport24.
Напомним, ранее сообщалось о том, что главный тренер "Спартака" Деян Станкович сообщил команде об уходе центрального нападающего Александра Соболева в "Зенит".
Форвард защищает красно-белые цвета с лета 2020 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. В минувшее воскресенье, 21 июля, "Спартак" уступил в гостях "Оренбургу" в матче 1-го тура РПЛ (0:2). Соболев провел на поле 67 минут, после чего был заменен.
Нападающий "Спартака" Соболев отстранен от тренировок с первой командой
Спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал сообщил об отстранении форварда Александра Соболева от тренировок.
Фото: Global Look Press