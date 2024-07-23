- Когда дельфинам плохо, они выбрасываются на берег. Жаль, что в клубе не нашлось никого, кто бы помог Соболеву пережить кризис, который случается в карьере каждого игрока. Это компетенция спортивного директора, генерального директора и даже владельцев... У "Спартака" был лучший нападающий РПЛ.
Ранее спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал объявил о решении клуба отстранить центрального нападающего красно-белых Александра Соболева от тренировок с основной командой.
За столичную команду форвард провел 140 матчей, в которых забил 58 мячей и отдал 32 результативные передачи на партнеров. В прошлом сезоне 27-летний Соболев записал на свой счет 10+9 по системе гол плюс пас в 27 играх российской Премьер-лиги и 7 встречах Кубка России.
Источник: "СЭ"
Салихова - о Соболеве: когда дельфинам плохо, они выбрасываются на берег. Жаль. У "Спартака" был лучший нападающий РПЛ
Супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на отстранение нападающего Александра Соболева от тренировок с красно-белыми.
Фото: "СЭ"