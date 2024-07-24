"Насколько мне понятны требования Карпина? Все предельно ясно, просто. Относительно просто, потому что тебе объясняют, где и как ты должен находиться, но в то же время сложно, потому что это все ты должен выполнять и не терять концентрацию", - цитирует Кучаева "РБ Спорт".
В летнее трансферное окно Константин Кучаев перешёл из "Пари НН" в "Ростов" на правах свободного агента. В прошлом сезоне полузащитник провел за волжан во всех турнирах 11 матчей и отметился одной голевой передачей. Ранее игрок выступал за московский ЦСКА и казанский "Рубин". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 2 миллиона евро, контракт полузащитника с южанами рассчитан до конца сезона-2024/2025.
В первом туре "Ростов" на своем поле сыграл вничью с московским ЦСКА (0:0), Кучаев провел на поле 30 минут.
Кучаев: требования Карпина? Все предельно ясно, просто
Полузащитник Константин Кучаев высказался о работе с Валерием Карпиным в "Ростове".
Фото: "Матч ТВ"