Россия упала ниже Венгрии в таблице коэффициентов УЕФА

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Венгрия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА, с помощью которой распределяются места в европейских турнирах.
Фото: REUTERS
Россия теперь занимает 23-е место и имеет 18,299 баллов, уступая Хорватии (21,150), Украине (21,000) и Венгрии (18,375).

Недавно венгерскому клубу "Академия Пушкаша" присудили две победы из-за дисквалификации украинского "Днепра-1" на этапе классификации в Лиге конференции.

Напомним, российские клубы на протяжении двух лет не играют в европейских турнирах, УЕФА с 2022-го года наложила запрет, за последние пять лет Россия получала минимально возможные 4,33 балла.

Источник: Sport24

УЕФА
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