Россия теперь занимает 23-е место и имеет 18,299 баллов, уступая Хорватии (21,150), Украине (21,000) и Венгрии (18,375).
Недавно венгерскому клубу "Академия Пушкаша" присудили две победы из-за дисквалификации украинского "Днепра-1" на этапе классификации в Лиге конференции.
Напомним, российские клубы на протяжении двух лет не играют в европейских турнирах, УЕФА с 2022-го года наложила запрет, за последние пять лет Россия получала минимально возможные 4,33 балла.
Источник: Sport24
Россия упала ниже Венгрии в таблице коэффициентов УЕФА
Венгрия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА, с помощью которой распределяются места в европейских турнирах.
Фото: REUTERS