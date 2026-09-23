"Издеваетесь, что ли?" Канчельскис отреагировал на введение Fan ID в Кубке России

- Просто берут и зарезают футбол негодяи.
Какой Fan ID? Издеваетесь, что ли? Они издеваются над футболом, не хотят, чтобы болельщики ходили на матчи. Вы так скоро отобьёте охоту ходить на игры вообще, - цитирует Канчельскиса "Советский спорт".
Ранее карта болельщика в Кубке России требовалась только для посещения финала. Новые правила начнут действовать уже на ближайших домашних кубковых матчах представителей РПЛ, которые пройдут после 1 октября. В чемпионате России система Fan ID применяется с сезона-2022/23.