"Нельзя сказать, что красно-белые играли надёжно, защита "Спартака" напоминала проходной двор. Плохо оборонялись не только защитники, но и полузащитники. Удивился, что с первых минут вышел молодой Зорин. Он особо не выделялся, но с его передачи Бонгонда должен был забивать", - сказал Бубнов.
Московский "Спартак" в первой игре сезона проиграл на выезде "Оренбургу" со счетом 0:2. Оба мяча подопечные Деяна Станковича забили во втором тайме на 62-й и 67-й минутах. Голам в составе оренбуржцев отличились Матиас Перес и новичок команды турецкий нападающий Эмриджан Гюрлюк. Напомним, с нового сезона московскую команду возглавил сербский специалист Деян Станкович, первую тренировку он провел 21 июня, перед стартом РПЛ спартаковцы под его руководством сыграли несколько товарищеских матчей. Во втором туре "Спартак" встретится с подмосковными "Химками".
Источник: Sportbox
Бубнов: защита "Спартака" в матче с "Оренбургом" напоминала проходной двор
Бывший игрок "Спартака", а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру в обороне красно-белых в матче 1-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:2).
Фото: "Чемпионат"